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Kaynaşlı'da berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförler 11 mayıstan itibaren tekrar hizmet vermeye başlarken, Kaynaşlı’da tüm dükkanlara hijyen seti dağıtıldı.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförler 11 mayıstan itibaren tekrar hizmet vermeye başlarken, Kaynaşlı'da tüm dükkanlara hijyen seti dağıtıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında virüs yayılım hızının azaltılması için Berber, Kuaför ve güzellik salonları kapatıldı. Yapılan düzenleme ile 11 mayıs itibari ile tekrar hizmet vermeye başlayan dükkanlar için Kaynaşlı Belediyesi haftada 1 gün olmak üzere dezenfekte çalışmalarını yapacak. Belediye Başkanı Birol Şahin, “ Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları bugün tekrar hizmet vermeye başladı. esnaflarımıza Dezenfektan seti hediye ederek işlerinde kolaylıklar diledik. Her hafta 1 kez tüm dükkanlarımızda dezenfekte yapacağız” dedi.

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