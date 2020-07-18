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Kaynaşlı'da çalışmalar sürüyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şimşir Mahallesi ile Darıyeri Yörükler Köyü’nün bağlantı yolunda asfalt kırıntı çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şimşir Mahallesi ile Darıyeri Yörükler Köyü'nün bağlantı yolunda asfalt kırıntı çalışmaları devam ediyor.


Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Daha önce yeni açılan sokaklarda kilit parke çalışması yapılmış ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler şimdi Şimşir Mahallesi ile Darıyeri Yörükler Köyü arasında ki bağlantı yolunda çalışmalara başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iki noktayı birbirine bağlayan sokak arasında asfalt kırıntısı çalışmaları yapan ekipler kısa süre içerisinde işlemleri bitirerek vatandaşların kullanımına sunması bekleniyor.

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