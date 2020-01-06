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Kaynaşlı'da çocukların yüzü gülecek

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede ihtiyaç duyulan yerlerde çocuk oyun parkları yaparak sosyal yaşam alanlarını genişletmeye devam ediyor.


Kaynaşlı Belediyesi tarafından mahallerde ihtiyaç duyulan yerlerde çocuk oyun parkları yaparak sosyal yaşam alanlarımızı genişletmeyi hedefliyor. Sosyal alanların oluşturulmasına önem veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin; “Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan yerlerde çocuk oyun parkları yapmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz ve mevcut olan parklarımızda emniyet tedbirlerine önem vererek alt zeminde yumuşak malzemeler kullanıp çocuklarımızın düşme ve çarpma anında yaralanmalarını minimum seviyeye indiriyoruz. Belediyemiz çalışıyor Kaynaşlı değişimi yaşıyor, ilçemizi bu ve buna benzer projelerimiz ile çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

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