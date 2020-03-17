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Kaynaşlı'da her yer dezenfekte ediliyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını arttırdı.


Çin'de görülen ve Dünya'nın dört bir yanına yayılan Korona Virüs sonrasında Türkiye'de tedbirler sıklaştırıldı. Kaynaşlı Belediyesi'de ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi. İlçe genelinde bulunan tüm okullarda, camilerde, Kur-an Kursları'nda ve kreşlerde dezenfektasyon çalışması gerçekleştirildi. İlçe merkezinde de çalışmalar gerçekleştirileceğini dile getiren Belediye Başkanı Birol Şahin, “ İlçemizde korona virüs için tüm tedbirlerimizi aldık. Her noktada da dezenfekte çalışmalarımızı yapacağız' dedi.

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