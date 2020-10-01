İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaynaşlı'da korona virüs denetimleri yapıldı

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin her noktasında aynı anda yapılan korona virüs denetimleri Kaynaşlı’da Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi’nin katılımı ile gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin her noktasında aynı anda yapılan korona virüs denetimleri Kaynaşlı'da Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi'nin katılımı ile gerçekleştirildi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimi için Türkiye'de eş zamanlı ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile denetimler yapılıyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi'nin katılımı ile ilçe esnafına yönelik denetim gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile personellerin katılımı ile oluşturulan ekipler ile COVİD-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Tedbirleri uygulayan esnafa teşekkür edilirken, tedbirleri az uygulayanlara ise bilgilendirme yapıldı. Uygulama esnasında esnaflarda sıkıntılı olanlara ise cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.