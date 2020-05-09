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Kaynaşlı'da kuaför salonları ve berberler dezenfekte edildi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren ve 11 Mayıs Pazartesi açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Korona virüs nedeni ile daha önce kapatılan Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları 11 Mayıs Pazartesi günü alınacak tedbirlerle birlikte açılacak. Kaynaşlı Belediyesi'de vatandaşların sağlığı için ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirirken, uzun süredir kapalı olan ve maddi açıdan sıkıntılı olan Berber ve Kuaför esnaflarının dükkanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

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