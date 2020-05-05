Kaynaşlı'da merkez camiye yeni şadırvan yapılıyor

Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen şadırvanda aynı anda 40 kişi bulunabilecek.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi'nde Korona virüs salgını ile mücadele bir yandan devam ederken, bir yandan da yatırımlar devam ediyor. İlçenin en büyük camilerinden birisi olan Merkez camisinde eskiyen ve kullanımı konusunda sıkıntılar oluşturan şadırvan Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, “ İlçemizin en büyük camilerinden birisi olan Merkez Camimizin şadırvanı eskimişti. Bununla ilgili olarak fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştirerek eski yapıyı yıktı. Yeni ve teknolojik olarak bir şadırvan yapacağız. Aynı anda 40 kişi içeri girebileceği bir şadırvan olacak” dedi.