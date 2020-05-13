İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaynaşlı'da mezarlıkta düzenleme yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan merkez mezarlığında düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirtti.


Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İlçe'nin dört bir yanında ekipler düzenleme çalışmasını bir yandan yaparken bir yandan da güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nda vatandaşların genellikle ziyaret ettiği noktalardan birisi olan Merkez Mezarlığı'nda da düzenleme çalışmalarına başlayan Kaynaşlı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayrama kadar mezarlığı düzenleyecek. Konu ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Birol Şahin, “ Korona virüs nedeni ile vatandaşlarımız mezarlıklara tek tek alınıyor. Burada bir düzenleme yapıyoruz. Ramazan Bayramı'nda burasının yoğun olabileceğini düşündüğümüz için hem otların kesimini yapıyoruz hem de girişlerde düzenleme yapıyoruz. İnşallah bu illeti en kısa süre içerisinde atlatacağız ve eski günlerimize döneceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.