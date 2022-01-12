Kaynaşlı'da minik sporcular için karate kursu açıldı

Kursa minik sporcular yoğun ilgi gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda İran'da düzenlenen Dünya şampiyonasında başarılı olarak madalya kazanan Kaynaşlılı Sabri Kıroğlu'nun başarısının ardından Kaynaşlı'da minik sporculara yönelik karate kursu açıldı. Kıroğlu'nun izinden giderek Dünya şampiyonalarına gitmek isteyen minik sporcular için Kaynaşlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan karate kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Antrenmanlara başlayan minik sporcular ilerleyen yıllarda milli sporcu olup hem Kaynaşlı'yı hem de Türkiye'yi temsil etmek istiyor.