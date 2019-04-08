Kaynaşlı'da mühür Birol Şahin'de

Kaynaşlı Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerini kazanan MHP'li Birol Şahin, eski Başkan Erol Bayraktar'dan törenle görevi devir aldı. Devir teslim törenine ise hem MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Belediye eski Başkanı Erol Bayraktar ve Belediye Başkanı Birol Şahin'in kardeşlik, dostluk içeren konuşmaları damgasını vurdu.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından Kaynaşlı'da Belediye Başkanı seçilen MHP'li Birol Şahin, Kaynaşlı Belediyesi'nde yapılan törenle makamını, rozetini ve ilçenin mührünü belediye eski başkan Bayraktar'ın elinden aldı. Törene katılan Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Birol Şahin ve vatandaşlar MHP İlçe Başkanlığı'ndan yürüyerek Belediyeye geldi. Burada devir teslim törenini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Birol Şahin ardından Kaynaşlı Belediye Başkanı makamına çıkarak Erol Bayraktar'dan belediyenin mali durumu hakkında kısa brifing aldı. Brifingin ardından ise Bayraktar, yaptığı konuşma ile Kaynaşlı Belediye Başkanlığı'na seçilen Birol Şahin'e başarılar diledi.

MHP Milletvekili Ümit Yılmaz ise, Düzce'de kaybeden olmadığını AK Parti ve MHP'nin ittifak yaptığı Cumhur İttifakının kazandığını söyledi. Ümit Yılmaz; “Düzce'de AK Parti ile kardeşlik yaptığımız Cumhur İttifakı seçimleri kazanmıştır. Haliyle bu seçimlerde kaybeden olmamıştır. Bu bakımdan mutluyuz. 5 yıl boyunca ilçenin kalkınması için gecesini gündüzüne katarak çalışan Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Siyaset maalesef böyle bir şey. Bir bayrak yarışı. Bu bayrağı artık Birol Şahin'in taşıma zamanı gelmiştir” dedi.

Son olarak sözü alan Birol Şahin ise Erol Bayraktar ile daha önce aynı teşkilatta yönetimde bulunduklarını belirterek yaptığı konuşmasında; “Erol Bayraktar ile benim AK Parti Kaynaşlı İlçe başkanı olduğum dönemde yönetim kurulu üyemdi. Birlikte Kaynaşlı için çok çalışmalar yapmıştık. Kader şimdi de başka partilerden aday olarak birbirimizin karşısına çıkarttı. Bu işler biraz da nasip işi. Allah kime nasip ederse o koltuğun sahibi oluyor. Şimdi de biz bayrağı devir aldık. Önemli olan iyi niyetle bir şeyler yapmak. Artık bayrak bizde. Allah'ın izniyle biz bu bayrağı daha üstlere taşımak için çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Kaynaşlı Belediyesi'nde Erol Bayraktar, ilçenin mührünü, belediye başkanı rozetini Birol Şahin'e verdi.

Törenin sonunda ise Ümit Yılmaz, Birol Şahin'in mazbatasını verdi. Kaynaşlı Belediyesi devir teslim töreni okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ile sona erdi.