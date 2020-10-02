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Kaynaşlı'da okullar denetimden geçti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan okullar, korona virüs salgını sonrasında başlatılan "Okulum Temiz" denetimlerinden başarı ile geçti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan okullar, korona virüs salgını sonrasında başlatılan "Okulum Temiz" denetimlerinden başarı ile geçti.


Korona virüs salgını sonrasında okullarda ki temizliği denetlemek için kurulan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Kaynaşlı'da ki okullarda denetim gerçekleştirdi. Okulum temiz denetimleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda başlayan denetimler ilçede ki diğer okullarda devam etti. Okullarda başarılı geçen denetimlerde okullara belgeleri verildi.

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