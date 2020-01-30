Kaynaşlı'da okullar ikinci döneme hazırlanıyor

İlçe genelinde tüm okullarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Sömestr tatilinin bitmesine sayılı günler kalan Kaynaşlı Belediyesi ekipleri, ilçede tüm okullarda temizlik çalışmalarına başladı. 2019-2020 Eğitim Öğretim sezonunun 2. yarıyılı pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler okullarına dönemeye başlayacak. Öğrencilerin okullarını temiz bulmaları için Kaynaşlı Belediyesi ekipleri de çalışmalarına başladı. İlçe genelinde tüm okullarda temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler Pazartesi gününe kadar tüm okulları yeni döneme hazırlayacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, öğrencilerin iyi bir tatil geçirdiğini temenni ederek okul bahçelerini öğrencilere hazırladıklarını dile getirdi. Şahin “Kıymetli öğrencilerimiz umarım iyi bir yarıyıl geçirmişlerdir. Temizlik işleri müdürlüğü personelimiz ile birlikte ilçemizde ki tüm okullarımızın bahçelerini öğrencilerimize hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.