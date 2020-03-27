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Kaynaşlı'da otobüsler dezenfekte edildi

DÜZCE(İHA) – ? Ülke genelinde korna virüse karşı alınan tedbirler devam ederken, Kaynaşlı’da toplu taşıma araçları günlük dezenfekte ediliyor.

DÜZCE(İHA) – ? Ülke genelinde korna virüse karşı alınan tedbirler devam ederken, Kaynaşlı'da toplu taşıma araçları günlük dezenfekte ediliyor.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Dünya geneline yayılan Korona Virüs'e karşı Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma seferleri azaltıldı. Bunun yanı sıra otobüs kullanan vatandaşlar için Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince araçlar günlük dezenfekte ediliyor. Açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin: ‘ Korona Virüs tedbirlerine karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İnsanlarımıza çağrı yapıyoruz. Evde kalınca sağlıklı olacaklar, bu virüs bir şekilde onlara bulaşmayacak. Biz belediye olarak tüm önlemlerimizi alıyoruz. Evde kal Kaynaşlı, sağlıklı kal Kaynaşlı diyoruz' dedi.

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