İhlas Haber Ajansı

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Kaynaşlı'da sokaklar kilit parke taşıyla düzenleniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde kış öncesinde çalışmalar hızlandırıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kış öncesinde çalışmalar hızlandırıldı. İlçenin sokaklarında sorun yaşanmaması için kilit parke taşı döşemeleri devam ediyor.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Kış ayları öncesinde ilçede sorun yaşanabilecek sokaklarda kilit parke döşeme çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Merkez Mahallesi Kanarya sokak üzerinde çalışma başlattı. Kilit parke döşeme işlemlerine başlayan ekipleri ise Belediye Başkanı Birol Şahin yalnız bırakmadı. Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Şahin, yol çalışmalarında bulunanlara başarılar diledi.

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