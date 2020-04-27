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Kaynaşlı'da, TOKİ ve Kalıcı Konutlarda dezenfekte edildi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde Korona Virüs Pandemisi ile mücadele kapsamında ilçe genelinde vatandaşların ortak kullanım noktalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Çin'in vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm Dünya'yı etkisi altına alan Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele ülkemizde de üst düzey tedbirler ile devam ederken, Kaynaşlı Belediyesi'de ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler ilçe genelinde vatandaşların ortak kullanım noktalarında dezenfekte çalışmalarını başladı. Özellikle TOKİ Konutlarının ortak kullanım alanları ve Kalıcı Konutlarda bina içlerinde de temizlik yaptı.

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