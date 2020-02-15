Kaynaşlı'da ücretsiz basketbol kursu açılıyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kaynaşlı Belediyesi önderliğinde ücretsiz basketbol kursu açılacak. Kurs duyurusu ile ilgili öğrencilere duyurular yapıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde basketbol antrenörü Taha Şehalı ve İlçe Spor Müdürü Ali Daşbaş'ın girişimleri ile ilçede Basketbol kursu açılacak. Ücretsiz olarak açılacak olan kurs ile ilgili olarak ilçede bilgilendirme çalışmaları kapsamında Kaynaşlı'da sınıflarda duyurular yapıldı. Okul dışı vakitlerini sağlıklı zinde ve enerjik geçirmeleri amacıyla spora davet edilen minikler basketbola da davet edildi. Kaynaşlı Belediyesi'nin de destek verdiği ücretsiz kurslar sonucunda başarılı olan sporculara lisans yapılacak.