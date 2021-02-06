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Kaynaşlı'da yeni okçular yetişiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Türk kültürün önemli yapı taşlarından biri olan okçuluğu tanıtmak ve geliştirmek için başlatılan kurs büyük ilgi görüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Türk kültürün önemli yapı taşlarından biri olan okçuluğu tanıtmak ve geliştirmek için başlatılan kurs büyük ilgi görüyor.


Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde verilen kurslar pandemi kuralları çerçevesinde devam ediyor. Kaynaşlı ilçesinde açılan okçuluk kursu büyük ilgi görüyor.


Okçuluğun derslerinde de faydasını gördüklerini belirten sporcular “Okçuluk odaklanmayı arttırıyor ve derslerde yardımcı oluyor. Herkese tavsiye ederim" dediler.

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