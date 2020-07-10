İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaynaşlı'nın içme suyu hattı yenileniyor

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde içme suyu hattı yenileme çalışması başlattı.


Kaynaşlı Belediyesi, ilçe genelinde içme suyu hattında sıkıntı olan bölgelerde yenileme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Birol Şahin'in ana hedeflerinden birisi olan ve içme suyunu vatandaşlara en hızlı ve en temiz şekli ile ulaştırması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesi Kahveci Sokak üzerinde yenileme çalışması başlattı.


Yenileme çalışmaları kapsamında eski şebeke hatları yeni borular ile değiştiriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.