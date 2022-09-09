Kaynaşlı'ya 112 İstasyonu yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda sona gelinirken, Vali Cevdet Atay'da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Düzce sağlık hizmetleri konusunda her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Bu çerçevede 112 Acil Sağlık Hizmetleri'de gelişmeye devam ediyor. Kaynaşlı'da da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yapımı devam ederken, Vali Cevdet Atay bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden binada ki son çalışmaları denetleyen Atay'a, Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi'de eşlik etti. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz yapılan son çalışmalar ile ilgili bilgiler verirken, istasyonun kısa süre içerisinde hizmete gireceğini de belirtti.