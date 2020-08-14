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Kaynaşlı'ya yeni içme suyu kaynağı

Kaynaşlı Belediye ekipleri tarafından Merkez mahallesinde yapılan sondaj çalışması sonrası içilebilir kalitede su çıkartıldı.

Kaynaşlı Belediyesinden yapılan açıklamada su sıkıntısının yaşanmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.


Belediye Başkanı Birol Şahin, yeni su kaynağının ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak “Göreve geldiğimiz ilk günden beri su cenneti memleketimizde su sorunu yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni su kaynağımız Kaynaşlı'mıza ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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