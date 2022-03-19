Kaza sonrası hipotermi geçiren yaşlı kadın ambulansın içinde ısıtılmaya çalışıldı

Düzce(İHA) – TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, otobüste bulunan ve hastaneye gitmek istemeyen bir yolcu hipotermi geçirince, sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşlı kadın yatağa yatırılarak ambulansın içinde ısıtılmaya çalışıldı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde 18 aracın karıştığı, 32 kişinin yaralandığı trafik kazasında otobüslerde bulunan yolcular araçlardan inerek yol kenarında bankette beklemeye başladı. Kazada yaralanan yolcular ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Bolu ve Düzce'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Ancak bazı yolcular hastaneye gitmek istemedi. Yol kenarında bekleyen, 70 yaşındaki yabancı uyruklu S.B.H. isimli kadın da hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek tünel içinde beklemeye başladı. Ancak soğuk hava sebebiyle yaşlı kadın hipotermi geçirdi. Kadının yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaşlı kadına müdahale etti. Sağlık ve UMKE ekiplerinin yardımı ile yaşlı kadın önce hipotermi örtüsüne sarıldı. Ardından da üstü örtülerek ambulans içine alındı.

Ambulansın içinde sağlık ekipleri tarafından ısıtılmaya çalışılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.