Kazada araçlar birbirinin üstüne çıktı

Kaza, D-010 Akçakoca-Karasu karayolu Ketmenli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 FE 4960 plakalı otomobil ile 54 AGG 135 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 06 FE 4960 plakalı otomobil içerisinde sıkışan sürücü, bölgeye ulaşan Akçakoca İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.