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Kazadan acı haber geldi

Düzce’de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazadan acı haber geldi.

Düzce'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazadan acı haber geldi. Elektrikli bisikleti kullanan Baba Sedat Öztürk ve 5 yaşındaki oğlu Emir Mustafa yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza, Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Okan B. idaresindeki 81 AAD 786 plakalı Opel marka otomobil hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen ve üzerinde 2'si çocuk 3 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisikletti kullanan baba Sedat Öztürk ve 5 yaşındaki Emir Mustafa Öztürk hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 8 yaşındaki Muhammet Umut Öztürk ise yaşam mücadelesi veriyor.

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