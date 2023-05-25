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Kazalarda 32 kişi öldü 1738 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2022 yılı içinde bin 124 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2022 yılı içinde bin 124 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 32 kişi hayatını kaybederken bin 738 kişi ise yaralandı.


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2022 yılında toplam 5 bin 946 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların, bin 124 adedi ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Meydana gelen trafik kazalarında toplam 32 kişi hayatını kaybederken, bin 738 kişi ise yaralandı.

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