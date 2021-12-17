Kazaları önlemek için eğitime devam

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenli trafik bilgilendirme eğitimleri verirken jandarma trafik timler bu defa da kendi mesai arkadaşlarını eğitti. Yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında Jandarma Trafik Timleri, İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik olarak "Genel Trafik ve Güvenli Sürüş Kuralları" eğitimi verdi. Olması muhtemel trafik kazalarının önlenmesi, personelin resmi ve özel araç kazalarına karışma riskinin azaltılması ve sıfır ölüm, sıfır ciddi yaralanma hedefine ulaşılmak amacıyla yapılan eğitimlerde özellikle, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık kurallarına uyulması, kavşaklarda geçiş hakkının kullanılması, hız limitlerine uyulması, mevsimsel hava koşullarına ve aracın teknik özelliklerine uygun gereken tedbirlerin alınması konularında jandarma ekiplerine bilgiler verildi.

Uyulması yasal sorumluluk olan genel trafik kuralları konusunda jandarma personelinin bilinçlendirilmesine yönelik trafik güvenliği eğitimlerinin devam edeceği de öğrenildi.