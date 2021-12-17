İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kazaları önlemek için eğitime devam

Düzce il Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri personele genel trafik ve güvenli sürüş eğitimi verdi.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenli trafik bilgilendirme eğitimleri verirken jandarma trafik timler bu defa da kendi mesai arkadaşlarını eğitti. Yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında Jandarma Trafik Timleri, İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik olarak "Genel Trafik ve Güvenli Sürüş Kuralları" eğitimi verdi. Olması muhtemel trafik kazalarının önlenmesi, personelin resmi ve özel araç kazalarına karışma riskinin azaltılması ve sıfır ölüm, sıfır ciddi yaralanma hedefine ulaşılmak amacıyla yapılan eğitimlerde özellikle, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık kurallarına uyulması, kavşaklarda geçiş hakkının kullanılması, hız limitlerine uyulması, mevsimsel hava koşullarına ve aracın teknik özelliklerine uygun gereken tedbirlerin alınması konularında jandarma ekiplerine bilgiler verildi.


Uyulması yasal sorumluluk olan genel trafik kuralları konusunda jandarma personelinin bilinçlendirilmesine yönelik trafik güvenliği eğitimlerinin devam edeceği de öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.