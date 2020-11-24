Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu

Faruk Özlü, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro'da devam eden kazılar esnasında bulunan bebek iskeleti ve su arkının tiyatronun gizemli tarihini bir kez daha ön plana çıkardığını kaydetti.

Tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antik Tiyatro'da titizlikle devam eden kazı çalışmalarında yeni bölümler de ortaya çıkmaya başladı. Kazı alanında incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ortaya çıkarılan keşiflerin heyecan verici olduğunu kaydetti. Kazı ekipleri, çalışmalar sırasında çocuk mezarı buldular ve bebek kemiklerini koruma altına aldılar. Kemiklerin hangi döneme ait olduğuna dair incelemelerin ardından tiyatro içindeki bebek mezarının gizemi de aydınlatılacak. Düzce Belediyesi'ne ait kazı ekibi kaldırılan toprağın ardından bir heykel kaidesini de ortaya çıkardı. Bronz bir heykel olduğunu düşünen Arkeologlar, heykelin Paganlıktan Hristiyanlığa geçiş döneminde yok edilmiş olabileceğini ifade ettiler. Her geçen gün yeni bir keşfe şahit olunan Konuralp Antik Tiyatro'da su arkının da başlangıç noktası bulundu. Toprağın kaldırılmasının ardından su arkının tüm ihtişamıyla gözler önüne sergileneceği kaydedildi.

Batı Karadeniz'in tek antik kenti

Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kent Tiyatro alanında yapılan kazı çalışmalarını inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Düzce ve Türkiye'nin uzak tarihi için önemli bir yere sahip olan Antik Tiyatro'da kazı çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Özlü, “Kazılarda büyük bir mesafe kat ettik. Yaptığımız son kazılarda bir çocuk iskeleti bulundu. Bir su arkına da rastladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burasını Batı Karadeniz'in çok güzel bir antik kenti olarak ortaya çıkartacağız. Restore edeceğiz” şeklinde konuştu. Antik Tiyatro'nun sahne önündeki tarihi taşlar da kaldırılıp numaralandırılarak sahne önü kazı çalışmalarına hazırlanıyor.