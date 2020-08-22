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Kazı çalışması bu kez ateş savaşçıları yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Konuralp antik kentte devam eden kazı çalışmalarına katıldı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü'de kazı çalışmasında bulunan personelle bir araya gelerek kazıya verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.


Milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan Düzce Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzce Müze Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi işbirliği ile sürdürülen kazı çalışmalarına her hafta sonu Düzce Belediyesi'nde bulunan birim müdürlükleri de gönüllü destek veriyor. Bu hafta ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı personeller bölgede kazı çalışmasına destek verdi. Kazı çalışmalarına destek veren İtfaiye Personeline ise Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de destek vererek kazıda yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Özlü daha sonra arkeologlardan kazı hakkında bilgiler aldı.

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