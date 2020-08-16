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Kazı seferberliği devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü'nün girişimleri ile başlatılan Antik kentteki kazı seferberliği devam ediyor.


Tarihi Milattan Önce 3. yüzyıla kadar uzanan ve Karadeniz Bölgesinin tek antik tiyatrosunu içinde barındıran Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkartılması için kazı seferberliği Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından başlatılmıştı. Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü personelleri Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kentinde arkeologlar nezaretinde kazı çalışması yaptı. Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Konuralp Antik Tiyatro kazı çalışmaları 2 yıl sonra tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.

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