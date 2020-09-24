Kazukoğlu mahallesine yeni yol açılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yol ağı genişletmek için çalışmalarını hızlandıran Düzce Belediyesi Kazukoğlu Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler il genelinde yol ağını genişletmek ve imara uygun olarak trafiği rahatlatmak için bölge bölge çalışmalar yaparken, ekipler son olarak Kazukoğlu Mahallesi'nde yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler mahallede ilk olarak yeni yol açılacak bölgede dozerle kazı çalışması yapacak. Akabinde yolda stabilize düzenlemeler yapılacak. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede asfaltlama çalışmaları yapılıp vatandaşların kullanımına açılacak.