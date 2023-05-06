Kedi kumu kutularından 25 kilo uyuşturucu çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü Düzce D-100 karayolu üzerinde durdurdu. Otobüsteki 2 yolcunun valizlerinde narkotik arama köpeği ile yapılan aramada kedi kumu kutularına gizlenmiş 6 parça halinde toplam 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.