Kendi bisikleti gibi aldı gitti

Düzce'de geçtiğimiz günlerde bir site içerisinde bisiklet hırsızlığı meydana geldi. Oğlunun hevesini kırmamak için aldığı bisikletin çalındığını gören Baba Murat Tezel, “Bisikletin bulunmasını istiyorum” dedi.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesinde bulunan bir site de geçtiğimiz günlerde bisiklet hırsızlığı gerçekleşti. Sitenin içerisine girip, önce kapıları zorlayan hırsız daha sonra gözüne kestirdiği yeni bisikleti alarak kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, çocuğunun istediği bisikleti almak için zorlandıklarını dile getiren Baba Murat Tezel, “Saat 04.00'te geliyor hırsız. Binaların kapılarını zorluyor ve açmaya uğraşıyor. Açık olsa binalara girecek. Daha sonra binaların kapıları kapalı olduğu için sitenin içerisinde geziniyor. Sonra benim oğlumun bisikletini yeni olarak burada görüyor. Onu alıp biniyor ve gidiyor. 3 gün oldu bir haber gelmedi. Bisikleti yaklaşık olarak 5 ay önce almıştık. Çocuk hevesle istedi. Durumum olmadığı için zorlukla aldım, gönlü olsun diye. Sitenin içerisinde kamera olmasına rağmen istediği gibi giriyorlar alıyorlar. Daha öncesinde de burada bisiklet hırsızlığı oldu burada. 2 ay önce olan hırsızlıkta o bisiklet bulundu. Benim çocuğumun bisikletinin de bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.