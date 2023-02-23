Kendi enerjisini kendi üretecek pazar yerinin betonu döküldü

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi'nde yapımı devam eden modern pazaryerinin inşa çalışmaları sürüyor. 7 bin metrekarelik alan üzerinde 5 bloktan oluşacak şekilde düzenlenen pazaryeri inşaatında iç saha betonu dökümü tamamlanıyor.

Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü öncülüğünde kente modern bir görünüm kazandırmak açısından bir çok vizyon projeyi hayata geçirmek için tüm imkanlarını sahaya yansıtıyor. Bu çerçevede Aziziye Mahallesinde geçtiğimiz yılın Haziran ayında temeli atılan modern pazaryeri inşaatında inşaat çalışmalarında son rötuşlar atılmaya başlandı.

Bölgede yoğun bir çalışma sergileyen ekipler, hem esnafların hem de vatandaşların modern, nezih ve daha sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapabilmesinin sağlanacağı kendisine özgü mimarisi ile 5 bloktan oluşan pazaryeri inşaatında iç saha betonunun döküm işlemini gerçekleştirdi.

Ekipler, bir yandan 335 metre uzunluğundaki iç saha da beton dökümüne devam ederken bir yandan da yaklaşık 7 bin metrekarelik alan genelinde alt yapı çalışmalarını da eksiksiz şekilde sürdürüyor. Birçok sektörden esnafın hizmet vereceği ve şarküteriden bakliyat dükkanlarına, balıkçı pazarından sebze meyve pazarlarına yer alacağı modern pazaryeri projesi kaliteli hizmeti vatandaşlarla buluşturmasının yanı sıra sosyal donatıları ile de farklılığını ortaya koyacak.

Ekipler, beton dökümünün tamamlanmasının ardından kaldırım çalışmalarının yanı sıra hızlı şekilde otopark yapım çalışmalarına geçecek. Farklı konsepti ile hizmete girmeden görenlerin ilgisini çeken proje de daha sonra ise elektrik tesisatlarının döşenme işlemi gerçekleştirilecek.

Çatısına yerleştirilecek güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üretecek olan modern pazaryerinde kalan çalışmalar da tamamlanarak kısa süre içerisinde Düzcelilerin hizmetine sunulacak.