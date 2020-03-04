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Kendi okullarını boyadılar

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu öğrencileri Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında kendi okullarının sınıflarını boyadı.


Cumayeri Halk Eğitim Merkezi Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında ilçe genelinde resim kursu açtı. Kursa yoğun ilgi gösteren öğrencilere çeşitli eğitimler verildi. Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu öğrencileri de kursa katılım sağlayarak resim bilgilerini geliştirdi. Resim bilgisini geliştiren öğrenciler Okullar Hayat Bulsun sloganı ile okullarında belirledikleri noktalarda resim çalışması gerçekleştirdi. Çeşitli çizgi film karakterlerini okulun duvarlarına çizen ve daha sonra boyayan çocukların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

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