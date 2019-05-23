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Kendileri küçük yürekleri büyük

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulunda Değerler Eğitimi kapsamında Ramazan Şenliği düzenlendi.


Tüm velilerin katılımı ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler ilahiler söyleyerek, hadisi şerifler ve süreler okunarak maneviyatı yüksek bu ayda yüreklere dokunan duygu yoğunluğu yaşattılar.


Öğrencilere Değerler Eğitimi katılım belgesi verilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere ödülleri taktim edildi. Velilerin hayranlıkla izlediği etkinlikte Okul Müdürü Emine Taşlı emeği geçen herkesi kutlayarak kendileri küçük yüreği büyük miniklere teşekkür etti.


Tüm katılımcılara hurma ikramı ile son bulan etkinlikte veliler öğretmenlerinin hazırlamış olduğu platformda çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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