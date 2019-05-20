Kendisini boruların üzerinden atmak istedi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akpınar Mahallesi'nde bir hafriyat deposunda boruların üzerine çıkan şahıs intihar etmek istedi. Polisler zorlukla ikna ettiği şahsı boruların üzerinden indirilerek tedaviye götürdü. Şahsın kendisine zarar verdiği bıçak ve keserlere de polis ekipleri el koydu.

Olay, öğle saatlerinde Düzce'nin Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir hafriyat deposunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.A.G. isimli şahıs, ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girerek eline aldığı keser ve bıçakla büyük boruların üzerine çıktı. Burada vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan M.A.G., kendisini aşağı atmakla tehdit ederek yanına kimsenin yaklaşmasına müsaade etmedi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği olayda polis, boruların üzerine çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çabaları sonucunda şahıs polis ekipleriyle birlikte aşağıya indi. Burada hazır bekleyen 112 acil sağlık ambulansı ile hastaneye sevk edilen M.A.G.'nin yaşadığı depresyon nedeniyle boruların üzerine çıktığı öğrenilirken, hastanede yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis şahsın yanında bulunan keser ve bıçağa da el koydu.