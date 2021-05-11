Kent estetiği projesi hızlı ilerliyor

10 gün boyunca sabahın ilk ışıklarına dek çalışan ekipler, İstanbul Caddesinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak, zemini taş örmeye hazır hale getirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün “Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm” sloganıyla başlattığı “Kent Estetiği Projesi”nin en zor bölümü 10 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. 1 Mayıs tarihinde ilk kazmanın vurulduğu caddenin 350 metrelik uygulama alanındaki alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak taş döşeme işlemine hazır hale getirildi.

Ekipler zamanla yarıştı

Başkan Özlü'nün “Tam kapanmayı fırsata çevireceğiz” açıklamasının ardından 17 günlük tam kapanma dönemini fırsata çeviren Belediye ekipleri kontrollü normalleşme dönemi öncesinde alt ve üst yapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış oldu.

Proje kapsamında toplam 17 metre genişliğinde 350 metre uzunluğunda ki alanda beton dökme işlemini kısa sürede tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Düzce Belediyesi ekipleri, Başkan Özlü'nün Düzcelilere verdiği “Hemşehrilerimizin Ayağı Toza-Çamura Değmeyecek” sözünü de yerine getirmiş oldu.

Özlü'den çalışma arkadaşlarına teşekkür

“Kent Estetiği Projesi” için gecesini gündüzüne katarak, projenin en zor kısmını tamamlayan Belediye personeline teşekkür eden Başkan Özlü; “Mübarek Ramazan ayını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde ekiplerimiz 24 saat esasına göre hareket ederek 10 gün gibi kısa bir süre de alt yapı işlemlerini tamamladı. Arkadaşlarımız cadde üzerinde taş örme işlemi öncesinde son rötuşları yapıyor. Ramazan bayramı sonrasında başlayacak olan doğal-taş örme çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.