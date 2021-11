Kent estetiğine uygun hale getirildi

Faruk Özlü'nün başlattığı Kent Estetiği Projesinin bir diğer etabı olan cephe giydirme çalışmaları kapsamında Düzcespor Store satış mağazası yenilendi.

Faruk Özlü'nün talimatıyla Düzcespor'un Anıtpark meydanında bulunan satış mağazası yenilendi. Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından öz kaynaklar kullanılarak tamamlanan satış mağazası, yenilen modern görüntüsü ile hizmet vermeye başladı.

Düzcespor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu, Başkan Özlü'ye teşekkür ederek, "Anıtpark meydanındaki Düzcespor Store satış noktasını yenileyerek, modern bir görünüme kavuşmasını sağlayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür ederiz" dedi.

Şehrin takımının her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Özlü; “Geçtiğimiz aylarda başladığımız Kent Estetiği projesi kapsamında cephe giydirme çalışmalarına geçtik. Bu kapsamda her zaman yanında olduğumuz ve başarıları ile gurur duyduğumuz Düzcespor'un satış noktasını yeniledik. Yeni satış noktası Kent Estetiği projemize de uyumlu hale gelmiş oldu. Şehrimizin takımının her zaman yanındayız, yeni satış mağazası hayırlı uğurlu olsun” dedi.