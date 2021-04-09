Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber “Dünyaya örnek”

Avukat Ali Dilber, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ali Dilber mesajında, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan emniyet teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir. Kurulduğu 10 Nisan 1845'ten bu yana ülkemizin huzuru için gece gündüz demeden çalışan polis teşkilatımız, dünyaya örnektir. Memleketimizin düzeninin bozulmaması ve güvenli bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmemiz için fedakarca görev yapan polisimiz bizler için vardır. Birlik ve beraberliğimizin teminatı olan polislerimize destek olmaya devam edeceğiz. Milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayan ve büyük bir özveriyle vatan nöbeti tutan polislerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emniyet mensuplarımızın 6-12 Nisan Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyoruz. Görevi başında şehit düşen polislerimize Allah'ü teladan rahmet, ailelerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerinde bulundu.