Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber oldu

Faruk Özlü'nün katılımıyla meclis salonunda düzenlendi. Toplantıda yapılan açık oylamada Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nun istifası sonrası boşalan Kent Konseyi başkanlığına Arabulucu Avukat Ali Dilber seçildi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi olağanüstü gündemle meclis salonunda toplantı düzenledi. Genel Kurul Katip Üyeleri Hanife Gür ve Hasan Esat Sungur'un belirlenmesinin ardından başlayan oturuma Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlık etti. Başkan Özlü başkanlığında yapılan açık oylamada kısa süre önce Kent Konseyi başkanlığından istifa eden Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu yerine tek aday olarak gösterilen Ali Dilber oy birliği ile kabul edildi.

Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber başkanlığında yapılan Yürütme Kurulu seçimlerinde doğal üyelerin dışında 6 kişi için adaylar tanıtıldı ve açık oylama usulü ile seçim yapıldı. Oylama sonucunda Kent Konseyi Yürütme Kurulunun yeni üyeleri oy çokluğu ile şu isimlerden oluştu, İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Yasin Yılmaz, KONTAM Yönetim Kurulundan İmran Aktepe, İş Adamı Metin Çolak, Ulviye Dikmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nuran Kartal.

Kent Konseyinin yeni yönetimi yönetmeliğin öngördüğü şekilde iki yıl boyunca görev yapacak.