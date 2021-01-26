İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kent Konseyi Başkanı Avukat Dilber'den kampanyaya destek

DÜZCE(İHA) – Misli.

com 3. Lig 4. grupta mücadele eden Düzcespor için Hatıra Bilet kampanyası başlatıldı. Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber'de 100 bilet alarak kampanyaya destek verdi. Ayrıca kent konseyi üyeleri de kampanya kapsamında bilet aldı.


Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri, Düzcespor yararına başlatılan Hatıra Bilet kampanyasına sessiz kalmayarak destek verdi. Ali Dilber kendi adına 100 hatıra bileti alarak kampanyaya destek verirken, kent konseyi üyeleri de hatıra biletlerden satın alarak Düzcespor'a destek oldu. Misli.com 3. Lig 4. Grupta yer alan Düzcespor için başlatılan kampanyaya tüm Düzcelileri davet eden Başkan Ali Dilber "Düzcespor şehrimizin takımıdır. Başlatılan bu güzel kampanyaya bizlerde destek vermek istedik. Kent Konseyi üyelerimiz ile birlikte buradayız. Düzcespor'un mağazasından şahsım adına 100 bilet satın aldım. Ayrıca kent konseyi üyelerimizde kampanyaya destek vererek hatıra biletleri aldı. Tüm Düzcelileri kampanyaya destek vermeye bekliyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.