Kent Konseyi Başkanı Dilber'den 15 Temmuz mesajı

Arb. Ali Dilber, “15 Temmuz Destanı ay yıldızla şanlı direnişin buluşmasıdır” dedi.

Ali Dilber mesajında; “Elinde bayrak, gönlünde imanla tankların üzerine koşarak, demokrasi destanının yazıldığı kutlu gündür 15 Temmuz, 15 Temmuz Destanı ay yıldızla şanlı direnişin buluşmasıdır. 15 Temmuz; demokrasinin bayramı, bu ülkenin dillere destan tarihinin adıdır.

Bu uğurda devletimize, demokrasimize, geleceğimize sahip çıkan aziz milletimizin her bir ferdine selam olsun. Eğilmeyen bir milletin yenilmeyen, yenilemeyen isimsiz kahramanlarına bin selam olsun. 2016'da, 6 yıl önce bugün tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kalan Aziz Türk Milleti; tanklara, tüfeklere karşı yürekleriyle direnen ve bağımsızlık için canını hiçe sayan yüzlerce yiğit şehadete yürüdü. Kapkaranlık bir gece, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve demokrasimize karşı yapılan hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın çağrısıyla, liderliğiyle sokaklara dökülen şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin inanmışlığıyla, direnişiyle aydınlandı. Aziz milletimizin FETÖ'nün hain darbe teşebbüsüne karşı verdiği destansı mücadele asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Rabbim devletimizi sonsuza dek baki kılsın, aziz milletimizi her daim muzaffer eylesin. Bu uğurda canını hiçe sayan tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Vesayete ve darbecilere dur diyen gazilerimize ve meydanları dolduran milletimize minnetle selam olsun” dedi.