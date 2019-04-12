Kent konseyi ot festivali için toplandı

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Düzce'de artık geleneksel hale getirilen “Düzce Otları Tyche Bereket Festivali”nin bu yılki organizasyonu için çalışmalar başladı. Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri 2019 yılı festival içeriklerini görüşmek üzere Düzce Belediyesi Encümen Salonunda bir araya geldi. İlk görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıya 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de eşlik etti. Organizasyonda görev alacak kadınlara başarı dileklerini ileten Başkan Özlü kültürel organizasyonlara verdiği önemden bahsetmeyi de ihmal etmedi. Konsey üyeleri de Başkan Özlü'ye yoğun ilgi gösterirken belediye başkanlığı döneminin hayırlı uğurlu olmasını diledi.