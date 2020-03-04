Kent Konseyi Ot Festivali için toplandı

Faruk Özlü ile makamında toplantı gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali”nin 6'cısı bu yıl 17-19 Nisan tarihlerinde Anıtpark'ta düzenlenecek. Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin girişimiyle düzenlenen ve Düzce'nin otları ve bu otlardan yapılan yemeklerin tüm Türkiye'ye, hatta uluslar arası platformlarda duyurulduğu Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali'nin 6'cısı yapılacak. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği festival, 17-18-19 Nisan tarihlerinde Anıtpark'ta gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de yaptığı açıklamada organizasyona verdiği öneme vurgu yaparak Düzceli kadınların marifetli ellerinden çıkan birbirinden lezzetli yerel tatların vatandaşlarla buluşacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, festival için geri sayımın başladığını belirterek: “Festivalin programı belirlendi. Eksiklikler tamamlanıyor. 17-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan festivalin kusursuz olması için çalışıyoruz, standlarımız bu yıl ücretli olacak, başvuru koşulları için duyuru yapacağız, çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Topraktan gelen bereketin öyküsünü yazıyoruz. Bu festival sayesinde Düzce Türkiye'de bilinen bir yer olacaktır” dedi.