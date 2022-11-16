Kent meydanı projesi şekilleniyor

Faruk Özlü tarafından şehre kazandırılan vizyon projelerinin başında gelen Cedidiye Kent Meydanı Projesinde hummalı çalışma devam ediyor. Kısa sürede uzun mesafe kat edilen projede 1. kısım zemin kat kolonlarının betonları döküldü.

Düzce'ye yeni bir soluk getirecek olan ve Cami-Meydan-Çarşı konseptinin yansımalarının şehre bütünlük kazandıracağı ‘Cedidiye Kent Meydanı Projesi' gözle görülür şekilde ilerlemesini sürdürüyor.

Başkan Faruk Özlü'nün de yakından takip ettiği gelen proje çerçevesinde temel kazı işlemlerinin bitirilmesinin ardından zemin iyileştirme çalışmaları da kısa süre içerisinde tamamlanmıştı. Bodrum kat temelinin de hızlı şekilde bitirilmesiyle kolonların dikim işlemine geçen ekipler, birinci kısım zemin kat kolonlarının betonlarının dökülmesini sağladı.

Kısa sürede büyük yol alındı

Kent Meydanı Projesinin Düzce'nin kalbinde değişimin kilidini açacak anahtar olacağını dile getiren Faruk Özlü, “Bu anahtar ile ilk olarak Millet Bahçesi ile Cedidiye Meydanını birbirine bağlayarak bütünlük oluşturacağız. Aynı şekilde İstanbul Caddesi üzerinde dış cephe giydirmelerinin tamamlanmasıyla bütünlüğü sürdüreceğiz. Cedidiye Meydanı ile de Kent Meydanı Projemizi taçlandırmış olacağız. Birinci etap çalışmalarının hızlı şekilde sürdüğü alanda kısa süre de büyük yol aldık. Ekiplerimiz zemin kat kolonlarının betonunun dökülme işlemlerinin ilk kısmını tamamladılar. Ardından, belirli aralıklarla yapılacak olan çalışmada ikinci kısım beton dökümüne geçilecek. Tavan betonunun dökülmesiyle birlikte de kaba inşaatımızı bitirmiş olacağız. İşin özü çalışmak diyoruz ve biz gece gündüz demeden şehrimizin gelişmesi, güzelleşmesi için bunu yapıyoruz. Kent Meydanı konsepti ile Düzce çok daha güzel olacak” dedi.