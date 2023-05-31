Kent meydanı projesine yakın markaj

Faruk Özlü, yapım çalışmaları devam eden Cedidiye Kent Meydanı Projesinde incelemede bulundu.

Başkan Faruk Özlü, ‘Cami-Meydan-Çarşı' konsepti ile hayata geçirilen Cedidiye Meydan Projesi çalışmalarını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Faruk Özlü, beraberinde belediye başkan yardımcıları ve İmar Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte çatı kapama çalışmalarının devam ettiği projenin son halini inceledi.

Cedidiye Cami ile uyumlu ve bütünlük oluşturacak şekilde yapımı devam eden çalışmalar hakkında proje yetkililerinden bilgi alan Başkan Faruk Özlü, dükkanların iç kısımlarını da gezerek, projenin kalan kısımlarının da kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için talimat verdi.