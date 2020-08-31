Kentsel dönüşüm için önemli adım

Faruk Özlü, Kentsel Dönüşüm Strateji çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini söyledi. Çalışma kapsamında Millet Bahçesi 1. Etap inşaatının başladığını ve yılsonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini, 2. Etap içinde TOKİ ile imzaların atıldığını kaydetti.

Düzce'de çok ciddi bir kentsel dönüşüm faaliyeti yürüttüklerinin altını çizen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “İmar ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızda Düzce için bir kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlıyoruz ve bitme aşamasında. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında biliyorsunuz daha önce merkezde bulunan parkları birleştirdik. Millet Bahçesi 1. etabı yaptık. Bunun inşaatı başladı ve inşallah yılsonuna kadar bitecek. Millet Bahçesi 2. etabı var. Stadyumun olduğu yer. Yine bakın eski sanayi çarşısının taşınmasıyla ilgili protokolü TOKİ ile imzaladık. Süreci başlattık ve o bölgeyi tamamen yenileyeceğiz. Millet Bahçesi 2. etabını stadyumun olduğu bölgeye yapacağız. Düzce'de çok ciddi bir kentsel dönüşüm faaliyeti yürütüyoruz” diye konuştu.