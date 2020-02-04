Kentsel dönüşümde süreç başladı

Düzce Belediyesi Kentsel Dönüşüm çalışmalarının Düzce'de yeterli seviyeye ulaşması ve risk altındaki yapıların yerine Deprem Yönetmeliğine uygun sağlam binalar inşa edilmesi amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Düzce Belediyesi deprem bölgesi olan il genelinde yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmalarını çözüm odaklı ve hızlı tamamlanacak hale getirmek amacıyla yeni girişimler başlattı. Düzce genelinde deprem yönetmeliğine uygun yapılaşmanın yaygınlaşması ve risk altındaki alanların da dönüştürülmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

Kentsel dönüşüm yapılacak alanların belirlenmesi amacıyla yapılacak tespit çalışması hakkında yazılı bir açıklama yapan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü “Kentsel dönüşüm kentleri daha iyi yaşanabilir alanlar haline getirirken alandaki fiziksel, sosyal ve çevresel sorunlara karşı çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda riskli yapıların tespiti yapılarak olası afetlere karşı daha sağlam yapılaşmayı sağlamaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında Düzce ilinin bütününde risk teşkil eden alanların belirlenmesi, belirlenen bu alanlara kentsel dönüşüm için öncelik verilmesi, uygulamaya yönelik stratejilerin belirlenmesi ve kentsel dönüşüm yol haritasının çizilmesi amacıyla Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması için çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışma tamamlandığında Düzce ili bütününde kentsel dönüşüm yapılması gereken yerler tespit edilecek ve gerekçe raporları hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacaktır. Bakanlığın görüşü çerçevesinde kentsel dönüşüm çalışmaları şekillenecektir” denildi.

Rapor çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çizilecek uygulama yol haritası ile birlikte Düzce il genelinde riskli alanlarda yeniden yapılaşma oluşturularak, deprem yönetmeliğine uygun sağlam binaların inşa edilmesi amaçlanıyor.