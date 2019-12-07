Kermese Başkan Şahin'de destek oldu

Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey Köyü İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi. Geliri okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere düzenlen kermese Kaynaşlı Belediye başkanı Birol Şahin'de katılarak destek verdi. Başkan Şahin, “Fedakarca çalışan öğrenci velilerine ve okul aile birliği yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz” dedi. Öğrencilerde Başkan Şahin'e büyük ilgi gösterdiler. Kermes için hazırlanan yiyecekler kısa sürede tükendi.