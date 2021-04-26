Kervan kavşağı iyileştirme projesi başlıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kervan Kavşağı'ndaki trafik keşmekeşini büyük ölçüde rahatlatacak olan ‘Kervan Kavşağı İyileştirme Projesi'nde sona gelindi. Ramazan Bayramının ardından başlanacak olan çalışmalarla yeni cepler ve akıllı sinyalizasyon sistemi, kavşaktaki trafik yükünü alacak. Sürücüler zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak.

Düzce'de trafik yükünün en yoğun olduğu noktalardan biri olan Kervan Kavşağı'nda iyileştirme projesi hayata geçiyor. TEM ve D-100 Bağlantı Yolu, Bahçeşehir, Otogar, Kültür Merkezi, Adliye, İl Emniyet Müdürlüğü gibi noktaların geçiş güzergâhının kesiştiği kavşak için en uygun proje belirlendi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü projeyi uygulamak için son hazırlıkların yapıldığının müjdesini verdi.

"Bölmüyor birleştiriyoruz"

Başkan Özlü, Kervan kavşağı bölgesinde ilk olarak viyadük yapma taraftarı olduklarını ancak bölgenin fiziki olarak viyadük yapmaya yeterli olmadığının belirlendiğini ifade ederek, “Alan, karayollarının şartlarını karşılamıyordu. Karayolları tarafından önerilen kavşak iki mahalleyi bölecek ve mevcut halinden daha kullanışsız olacaktı. Karayolları ile anlaşma sağlayamayınca biz de Düzce Belediyesi olarak kavşak bölgesini devralmak için harekete geçtik” dedi.

"İnce eledik sık dokuduk"

Devralma çalışmaları öncesinde bölgeyle ilgili alternatif projelerin de paydaşlarla değerlendirildiğini söyleyen Özlü en uygun projede mutabık kalındığını söyledi. Bir dizi toplantının ardından iyileştirme projesi yapılmasına karar verildiğini anlatan Başkan Özlü; "Fevzi Çakmak ve Cedidiye Mahalle muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz, bölge esnaf ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olduk, toplantılar yaptık. Hem bölge hem de tüm şehir açısından en iyisi, en sağlıklısı, en hızlısı ne ise onu yapalım istedik. Muhtarlarımızın da onaylamasıyla birlikte Ulaşım Master Planı içerisinde yer alan kavşakta, mevcut durumun iyileştirilmesinde karar kılındı. Uzman ekiplerimiz kavşakta araç sayımlarını gerçekleştirerek mevcut hali ve projenin ardından öngörülen analizleri raporladı. Çıkan rapora göre kavşağı kullanan sürücülerimiz yakıttan ve zamandan tasarruf edecek, ayrıca araçlar daha az egzoz salınımı yaparak çevreye daha az zarar verecek. Projemizin yapımını Ramazan Bayramının hemen ardından başlatıp kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.