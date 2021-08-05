Kervan kavşağında dönüşüm tamamlanmak üzere

Sıkışan trafik, dönüşüm sonrasında rahatlayacak.

Düzce'nin en sorunlu kavşaklarından birisi olan Kervan kavşağında Düzce Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda dönüşüm tamamlanmak üzere. Yoğun trafik ile sıkışan kavşakta yenileme yapıldı. Asfaltlama çalışmalarının başlatıldığı kavşakta, artık Çoban Kavşağı'ndan gelerek şehir merkezine dönmek isteyenler direk giriş yapabilecek. Organize sanayi bölgesine gitmek isteyenler ise dümdüz devam edebilecek. Bahçeşehir bölgesinden gelecek sürücüler ise ışıkları bekleyerek şehir merkezine girebilecek. Fevzi Çakmak Mahallesine giriş ve çıkışlarda yan yollar açılırken, düz devam etmek isteyenler ise yine ışık bekleyecek. Trafik ışıkları ise bu sefer yoğunluğa göre yanacak. Kavşakta asfaltlama başlarken, kısa süre içerisinde tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.